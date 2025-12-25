Невероятно, но факт: цены на автомобили с пробегом в Подмосковье упали на 9,8% за год

Средняя цена на автомобили с пробегом сегмента SUV в Московской области за год снизилась на 9,8%, выяснили аналитики «Авито Авто». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперты провели анализ стоимость поддержанных машин сегмента SUV осенью 2025 года и сравнили результаты с ценами аналогичного периода прошлого года. Согласно исследованию, средняя цена на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Подмосковье снизилась до 1,515 млн рублей — на 9,8% за год. Доступнее стали Renault Duster (-17,4%, до 950 тыс. рублей), Toyota RAV4 (-16,2%, до 1,65 млн рублей), Nissan X-Trail (-16,1%, до 1,3 млн рублей), Kia Sportage (-15,2%, до 1,4 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (-14,3%, до 1,5 млн рублей).

При этом поддержанные китайские кроссоверы и внедорожники теряют в цене быстрее. В среднем они подешевели на 12,5% за год — до 1,75 млн рублей. Значительно упали цены на Chery Tiggo 4 Pro (-33,3%, до 1,1 млн рублей), Chery Tiggo 4 (-23,6%, до 1,07 млн рублей), Great Wall Hover H5 (-18,7%, до 569 тыс. рублей), EXEED TXL (-18,7%, до 2,15 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (-18,3%, до 1,727 млн рублей).

«В России позиции кроссоверов на вторичном рынке усиливаются: по сравнению с осенью 2024 года доля таких авто в предложении выросла с 23% до 28% в сентябре-ноябре. При этом за год больше всего увеличился показатель представителей SUV из Китая – на 75%», — отметили эксперты.

