На Wildberries начали продавать дома: юристы предупредили, чем опасна такая покупка

На маркетплейсе Wildberries теперь можно приобрести целый капсульный дом площадью 38 кв. м. Подробнее о товаре и рисках его покупки — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Всего за 12,5 млн рублей предлагается купить капсульный дом площадью 38 кв. м. Высота и ширина строения — 3,2 и 3,2 м, а длина — 11,5 м, прописано в карточке товара, обнаруженной корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Важным преимуществом таких домов, по словам продавца, является возможность установить объект на любом месте, не приобретая его в собственность, а лишь арендуя.

Фото: [ скриншот страницы продавца ]

Однако адвокат Иван Дощенко заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что покупка такого дома имеет внушительные риски по нескольким причинам.

«Продавец, скорее всего, указывает, что это временная постройка, которая не нуждается в регистрации как объект недвижимости. Но очень многое будет зависеть от того, на каком земельном участке он будет размещаться. И, соответственно, от отношения конкретного региона к таким объектам. А у нас в России имеет место быть различное отношение к объектам для временного проживания, потому что у нас страна большая, климат и традиции разные. У нас где-то очень холодно, а где-то очень жарко или влажно. Где-то сплошные промзоны, а где-то сплошь заповедники», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поэтому, продолжил адвокат, очень важно, чтобы земельный участок, на котором планируется поставить дом, его вид разрешенного использования и ограничения не конфликтовали с целью размещения «капсулы».

«Земля должна быть предназначена для проживания людей. Есть ведь санитарные зоны, в которых это запрещено. Земля может быть непригодна для размещения этих объектов», — добавил Дощенко.

Кроме того, объект должен соответствовать требованиям безопасности и пройти сертификацию. Органами сертификации на него должны быть выданы документы, подтверждающие пожарную, санитарную, экологическую безопасность и соответствие строительным нормам.

Фото: [ istockphoto.com/guvendemir ]

«Товары, которые используются людьми в быту и для проживания, в большинстве случаев имеют сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие прохождение проверок на соответствие действующим нормам. И эти капсулы тоже должны быть сертифицированы и протестированы на предмет безопасности проживания в них людей», — подчеркнул адвокат.

Риски того, что капсульный дом может не соответствовать требованиям безопасности безусловно есть, так как для России этот товар является новым, пояснил эксперт.

«Полагаю, что приобретать капсульный дом необходимо только в том случае, если производитель предоставит документацию о безопасности как самой капсулы в целом, так и на то, чем она будет укомплектована. Если эти капсулы будут использованы в бизнесе и сдаваться, при проверках надзорные органы в обязательном порядке потребуют указанную документацию, а в случае отсутствия, могут быть наложены штрафы», — отметил адвокат.

Если эти документы продавцы капсул не выдают, необходимо требовать их или отказываться от покупки, чтобы в будущем обезопасить себя от различных последствий, связанных с эксплуатацией капсульного дома.

«Иначе вы не сможете доказать, что не по вашей вине, скажем так, начался пожар, затопление или аллергические реакции, чтобы уйти от возмещения причиненного вреда и перевести его на производителя или продавца», — продолжил Дощенко.

Еще одним риском является возможная необходимость регистрации капсульного дома в будущем как объекта недвижимости с регистрацией права собственности.

«Является он или не является недвижимостью, будет зависеть от конструктивных особенностей, а также от того, какая нормативно-правовая база установлена непосредственно в регионе. Так, в Московской области и Москве есть свои внутренние законы субъектов, которые определяют те или иные действия, которые должен произвести собственник земельного участка», — объяснил адвокат.

Фото: [ istockphoto.com/Alvarez ]

Федеральные нормативы определяют понятие «капитального строения», которое подлежит регистрации как объект недвижимости со всеми необходимыми условиями. В данном случае предусмотрено прохождение через кадастрового инженера, составление технического плана, подача заявления о регистрации права собственности с последующей уплатой налогов.

«Будет ли требоваться регистрация капсулы как объекта недвижимости, зависит от ее особенностей. Будет ли дом иметь фундамент, какой он будет, насколько этот фундамент будет связан с самой постройкой, есть ли там вода, газ, электричество. Кроме того, нужно учитывать и риски вида разрешенного использования земельного участка и его ограничения, чтобы не случилось так, что вы купили капсулу, привезли, а вид разрешенного использования и существующие ограничения приведут к тому, что эту капсулу госорганы потребуют убрать», — подчеркнул эксперт.

