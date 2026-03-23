Нижегородец рассказал о жизни в Сербии и назвал главные достопримечательности

В мае Нижний Новгород и Белград соединят прямые авиарейсы. Илья Демин, переехавший из столицы Приволжья в столицу Сербии, поделился с NewsNN , как живется в этой стране и что посмотреть туристам.

Почему переехал

Решение о переезде возникло после того, как у нижегородца появилась возможность реализовать бизнес-проект. По словам Демина, он занимается строительством поселка из жилых домов и таунхаусов в пригороде Белграда, а также запускает проект по возведению производственно-складского комплекса.

Сначала мужчина перебрался в Сербию один, а через два месяца к нему присоединилась семья. Он рассказал, что здесь легко найти друзей и работу, а детей устроили в садик всего за пару недель. Гражданства у семьи пока нет, но есть право на работу и проживание. В этом году они планируют получить вид на жительство с перспективой гражданства через три года.

Чем Сербия похожа и отличается

Демин отметил, что Белград и Нижний Новгород — настоящие «квантовые двойники». Оба города разделены реками, которые образуют нижнюю и верхнюю части. Пешеходная улица Белграда напоминает Большую Покровскую, а местная крепость Калемегдан — нижегородский кремль.

По духу Сербия, по словам нижегородца, более спокойная страна, где работа на втором месте, а на первом — общение и наслаждение жизнью. Сербы очень эмоциональны и общительны, всегда готовы помочь. Язык без контекста понять трудно, но местные хорошо говорят по-английски, а сам Демин уже освоил сербский.

Из минусов он назвал только медицину — в России качество помощи выше. Однако в Сербии много русских врачей, поэтому проблем практически не возникает.

Советы туристам

Где остановиться. В Белграде можно найти хостелы от 15 евро с человека за ночь. Квартиры или апартаменты в центре — от 40 евро, в выходные — около 50.

Что попробовать. В городе сотни заведений, открытых русскими, но сербских кафе и ресторанов еще больше. Главная особенность местной кухни — мясо. Самое интересное блюдо — «печенье» (запеченная на вертеле свинина, баранина или говядина). Уличная еда обойдется от 4 евро, полноценный обед в кафе — 10–12 евро.

Что посмотреть в Белграде. Демин рекомендует пешеходную улицу князя Михаила, набережную Саввы, крепость Калемегдан, старый район Скадарлию, озеро Ада Циганлия и старый город Земун.

Куда съездить из Белграда. Если время позволяет, стоит отправиться в Нови-Сад (второй по величине город), Ниш (третий), на термальные источники на горе Фрушка (бани Врнячка и комплекс «Мовенпик» с аквапарком), на озеро Перучац на границе с Боснией, в этнодеревню Эмира Кустурицы, в Субботицу, похожую на Будапешт, и к средневековой Голубацкой крепости на Дунае.

Как передвигаться. Общественный транспорт в Белграде бесплатный — это единственный европейский город-миллионник с такой системой. Для дальних поездок лучше арендовать машину (от 30 евро), международные права не нужны. Также можно путешествовать на поездах (билет до Субботицы — около 10 евро) или с экскурсионными группами на автобусах.

Из Белграда удобно съездить и в Черногорию — на ночном автобусе, поезде или машине (около 8 часов). Виза туда пока не нужна, но с сентября 2026 года ее введут.