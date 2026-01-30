Ночной Марс, каким его еще не видели: ровер NASA осветил поверхность своими фарами

Марсоход NASA Curiosity провел уникальную операцию, сделав 6 декабря 2025 года ночной снимок марсианской поверхности при помощи собственных светодиодных фонарей. Это позволило получить детальные изображения в полной темноте.

Для съемки были использованы светодиоды камеры MAHLI, установленной на роботизированной руке аппарата, которые осветили участок грунта. Финальный снимок была сделана основной камерой Mastcam, расположенной на мачте марсохода. Как отмечают в NASA, подобная практика применялась в начале миссии для изучения стенок пробуренных отверстий, но была прекращена из-за изменения методики бурения, после которого отверстия стали слишком шероховатыми.

Ситуация изменилась в ноябре 2025 года после успешного бурения цели «Nevado Sajama». Инженеры миссии обнаружили, что стенки нового отверстия получились достаточно гладкими, чтобы вновь попытаться различить геологические слои. Это и побудило их возобновить редкую практику ночной съемки с подсветкой. Работы проводились в районе с так называемыми коробчатыми структурами — уникальными геологическими образованиями, простирающимися на километры.

Миссия Curiosity, разработанная Лабораторией реактивного движения NASA (JPL), продолжает работу, внося вклад в программу исследования Марса и расширяя наши знания о геологии Красной планеты даже в темное время суток.

