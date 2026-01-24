Ученые выясняют, опасны ли произошедшие на обратной стороне Солнце вспышки

В ночь на 24 января астрономы зафиксировали две мощные вспышки на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечно астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН. Это событие продолжает череду повышенной солнечной активности, наблюдаемой с начала 2026 года.

Ключевой вопрос, волнующий ученых, заключается в том, представляет ли это событие опасность для Земли. Отмечается, что прямой угрозы сейчас нет, так как выброс энергии и плазмы от вспышек был направлен в противоположную от нашей планеты сторону. Это дает Земле временную передышку.

Однако, как отмечают ученые, оценить реальные риски можно будет только тогда, когда активная область, породившая вспышки, выйдет из-за солнечного горизонта и станет видимой для земных телескопов. Произойти это должно примерно через пять дней. Сначала источники проявятся как яркие корональные петли, а затем — как своеобразная «сыпь» на поверхности светила.

На опубликованных видео создается эффект, будто ударная волна и плазма поразили Венеру и Меркурий. Ученые объясняют, что это оптическая иллюзия. На самом деле эти планеты, как и Марс, в момент события находились достаточно далеко от Солнца и не пострадают.

Таким образом, хотя непосредственной опасности нет, ситуация требует внимательного мониторинга. Точная природа вспышек и их потенциальная сила станут ясны лишь тогда, когда их источник окажется в поле зрения земных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что на спутнике Сатурна идут процессы, схожие с ранними этапами жизни на Земле.