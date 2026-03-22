«Ногти грызу»: Дмитрий Маликов рассказал, как ухаживает за собой

Известный российский певец Дмитрий Маликов признался, что не особо следит за собой. Об этом он рассказал журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В январе Маликову исполнилось 56 лет. Журналисты поинтересовались у певца, как ему удается оставаться в такой хорошей форме. Маликов признался, что он далек от походов в салоны красоты и инъекций.

«Я не шибко за собой слежу. На маникюр не хватает времени, а надо бы. Да, ногти грызу», — пошутил артист.

Самая лучшая подготовка к выступлениям, по его словам, — постоянные концерты.

