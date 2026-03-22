«Ногти грызу»: Дмитрий Маликов рассказал, как ухаживает за собой
Певец Дмитрий Маликов признался, что недостаточно ухаживает за собой
Фото: [Подмосковье сегодня/Дмитрий Некрасов]
Известный российский певец Дмитрий Маликов признался, что не особо следит за собой. Об этом он рассказал журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В январе Маликову исполнилось 56 лет. Журналисты поинтересовались у певца, как ему удается оставаться в такой хорошей форме. Маликов признался, что он далек от походов в салоны красоты и инъекций.
«Я не шибко за собой слежу. На маникюр не хватает времени, а надо бы. Да, ногти грызу», — пошутил артист.
Самая лучшая подготовка к выступлениям, по его словам, — постоянные концерты.
