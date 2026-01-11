Новогодние праздники закончились: когда россиян ждут следующие длинные выходные

Новогодние каникулы, продолжавшиеся 12 дней — с 31 декабря по 11 января, подошли к концу. Однако расстраиваться рано, ведь уже в феврале россиян ждут следующие праздничных выходные. Когда еще удастся вдоволь отдохнуть в наступившем 2026 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Следующие праздничные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, будут трехдневными — с 21 по 23 февраля. Таким образом, последняя рабочая неделя зимы продлится всего четыре дня, так как 23 февраля выпадает на понедельник. В честь 8 Марта россияне также отдохнут субботу, воскресенье и понедельник — с 7 по 9 марта.

Апрель пройдет в стандартном рабочем режиме, без длинных выходных. Май традиционно начнется с праздников. После четырехдневной рабочей недели в конце апреля россияне отдохнут с 1 по 3 мая. Ко Дню Победы в 2026 году приурочены три выходных дня — с 9 по 11 мая. Перерывом между майскими праздниками станет стандартная пятидневная рабочая неделя.

Летом ожидаются единственные праздничные выходные. В честь Дня России страна отдохнет с 12 по 14 июня — с пятницы по воскресенье. Следующий праздничный выходной запланирован на 4 ноября — День народного единства, который в 2026 году выпадает на среду. Так, россиян ждет передышка в середине недели. Завершится год 31 декабря, объявленного нерабочим днем.

