Новолетие 2025: дата церковного Нового года — обряды на замужество, богатство и успех

Новолетие, или церковный Новый год, отмечается 14 сентября по новому стилю. День имеет богатую историю, уходящую корнями в византийскую традицию. В отличие от светского Нового года, этот праздник связан с началом нового церковного года. Подробнее об истории даты и ритуалах, способных привлечь любовь и деньги, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Почему 14 сентября?

История церковного Нового года уходит к истокам христианской веры и традиций Византийской империи. Изначально Новолетие не имело фиксированной даты. Однако, начиная с VI века, в Византии 1 сентября (14 сентября по новому стилю) стало точкой отсчета нового финансового и церковного года.

Это решение было связано с экономическими циклами и необходимостью ведения учета. Позднее, праздник получил и духовное обоснование, ассоциируясь с началом проповеди Иисуса Христа.

Ритуалы на любовь, богатство и успех

Девушки, мечтающие о счастливом браке, могут провести простой, но эффективный обряд: взять яблоко — символ любви и плодородия, разрезать его пополам и, глядя на семена, прочитать заговор о встрече с суженым. После этого — съесть яблоко, представляя образ будущего избранника.

Фото: [ istockphoto.com/PavelRodimov ]

Для привлечения финансовой удачи, нужно взять горсть риса, который является символом изобилия, и щедро разбросать его у порога дома, приговаривая: «Рис к рису, деньги к деньгам, в мой дом — достаток, в мой кошелек — приток».

Для того, чтобы успех сопутствовал во всех делах, в день Новолетия необходимо зажечь свечу и, сосредоточившись на целях, написать на листке бумаги список желаний. Прочитать его вслух, визуализируя каждую мечту, как будто она уже сбылась. Далее необходимо сжечь листок над пламенем свечи, развеяв пепел по ветру, чтобы желания достигли небес.

Ранее были названы лучшие даты для свадьбы в октябре.