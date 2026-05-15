Фадеев получил статус потерпевшего по делу саунд-продюсера Линды

В громком конфликте между певицей Линдой и продюсером Максимом Фадеевым появились новые подробности. По информации ТАСС, Фадеева признали потерпевшей стороной в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Михаила Кувшинова — саунд-продюсера и многолетнего соратника Линды.

По данным информагентства, 12 мая между Линдой и Кувшиновым состоялась очная ставка. По итогам разбирательства статус самой певицы также изменился: теперь она выступает в качестве подозреваемой. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, 12 мая Линду вызвали на допрос в МВД. В этот же день у артистки прошли обыски. Сообщалось, что вместе с Линдой были задержаны Кувшинов и директор «Профита» Дарья Шамова.

Ранее о ситуации вокруг Линды высказалась двоюродная сестра Макса Фадеева, солистка группы Total Марина Черкунова.