Уровень падает, риск остается: что известно о ситуации в подтопленных домах Можги

В городе Можге ситуация с подтоплением жилых домов начала постепенно улучшаться. Вода с приусадебных участков, которые пострадали из-за повреждения плотины городского пруда, пошла на спад. Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил глава города Эрик Уразов, сообщил udm-info.ru.

Градоначальник опубликовал видео, снятое прямо на месте аварии. В своем обращении он рассказал, что на текущий момент специалисты продолжают вести работы по ликвидации последствий прорыва.

Уразов подчеркнул, что ремонт не прекратится до тех пор, пока не будет полностью устранена промоина, образовавшаяся под шандорами — специальными затворами, регулирующими уровень воды в пруду. Только после этого можно будет говорить о полной стабилизации ситуации.

«Опасности для жителей нет. Вода уже ушла более чем на тридцать сантиметров. Сейчас усиливаем мониторинг состояния плотины, на время ремонта перекрываем подъезд к набережной и организуем дежурство на объекте. Ситуация находится на контроле», — сказал Эрик Уразов.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецком округе река Томь залила дороги и постройки в СНТ.