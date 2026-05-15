Платформа недвижимости и комитет по конкурентной политике Подмосковья создадут бесшовный процесс для участия в торгах

На XXI Всероссийском форуме‐выставке «Госзаказ» комитет по конкурентной политике Московской области и цифровая платформа операций с недвижимостью закрепили партнерство официальным соглашением. Его ключевая цель — создать максимально удобный механизм для потенциальных участников аукционов и торгов. В основе задумки лежит прямая интеграция между платформой и Единым порталом торгов Московской области (ЕАСУЗ), благодаря которой процесс подачи заявок станет по‐настоящему бесшовным.

Раньше желающим принять участие в торгах приходилось тратить время на поиск информации: изучать разные ресурсы, сопоставлять данные, вручную переносить сведения с одной площадки на другую. Теперь все изменится — пользователь, обнаруживший подходящий объект на платформе, сможет мгновенно перейти на единую торговую площадку региона и подать заявку буквально в пару кликов. Такая простота взаимодействия призвана привлечь к торгам более широкий круг участников, включая тех, кто раньше избегал сложных процедур.

Сотрудничество Циана с Московской областью развивается уже не первый год. Еще в 2024 году платформа подписала соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки региона, после чего на ней начали публиковать сведения о земельно‐имущественных торгах. Практические результаты не заставили себя ждать: размещение подмосковных лотов на Циане дало ощутимый экономический эффект. За 2 года единовременные поступления в бюджеты центральных исполнительных органов и органов местного самоуправления выросли на 48% — с 2,9 млрд руб. в 2023 году до 4,3 млрд руб. в 2025‐м. Одновременно количество торгов увеличилось на 19%, а число заявок на участие в аукционах по продаже земельных участков выросло в 3 раза.

