Вместо новых квадратных метров — реконцепция старых: что происходит с рынком торговой недвижимости в РФ

В Ростове-на-Дону строительная активность в сегменте торгово-развлекательных комплексов практически сошла на нет. Девелоперы больше не анонсируют новых масштабных проектов, переориентируя ресурсы на альтернативные форматы недвижимости. Существующие же ТЦ вместо расширения и приращения площадей уходят в фазу трансформации и редевелопмента, сообщила rostovgazeta.ru.

Основатель девелоперской компании «Отелит», региональный представитель Российского совета торговых центров Евгений Бурденюк высказал мнение, что подобный тренд вызван фундаментальными изменениями, произошедших на розничном рынке.

Уход из страны крупных международных брендов и значительное сокращение присутствия федеральных сетей, утверждает эксперт, лишили торговые центры главного источника стабильного покупательского потока.

«Федеральные игроки сокращают площади на 30–50%, оставляя дыры в 15–25% экспозиции. В результате девелоперы видят высокие риски недозагрузки новых объектов», — отметил эксперт.

На сегодняшний день в регионе уже сформировался уровень вакантности — доли свободных арендных площадей — в пределах 8–10 процентов, рассказал специалист. По оценкам девелопера, в ближайшие годы этот показатель способен вырасти до 12–18 процентов. В подобных условиях, резюмирует эксперт, запуск новых торговых комплексов становится экономически неоправданным.

