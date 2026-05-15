В Люберцах построят новый детский сад

В составе комплексной застройки в Люберцах в границах улиц Красноармейская, Московская, Комсомольская и Калараш построят новый детский сад. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал его архитектурно-художественное решение.

«По проекту новый детский сад общей площадью около 4 тыс. кв. м рассчитан на 280 воспитанников. В дошкольном учреждении комфортно разместятся 12 групп детей от 2 до 7 лет» — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В здании будет три этажа, в нем разместят групповые, кружковые, залы для музыкальных и спортивных занятий, медицинский блок с процедурной и кабинетом логопеда, пищеблок с холодным и горячим цехами. Учреждение разместят на месте бывшего деревообрабатывающего комбината.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина подчеркнула, что архитектура детского сада отсылает к индустриальному модерну, фасады выполнят из лицевого кирпича темно-коричневого цвета. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки для разных возрастных групп, учебно-опытные зоны, место для проведения общественных мероприятий.

