В округе Ступино спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили кошку, застрявшую в металлическом заборе

14 мая в городском округе Ступино работники поисково‐спасательного поста 334‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь кошке, которая застряла в металлическом заборе.

История началась со звонка неравнодушных жителей в единую службу экстренных вызовов «Система‐112». Очевидцы рассказали, что животное застряло между металлическим штакетником и не может выбраться самостоятельно. На вызов оперативно выехала команда спасателей во главе со старшим смены Александром Щукиным.

Прибыв на место, специалисты увидели, что кошка сильно нервничает: она дергалась и вела себя агрессивно. Работники противопожарно‐спасательной службы накинули на животное боевую одежду. Они бережно приподняли кошку и аккуратно освободили ее из ловушки. Кошка не пострадала и не нуждалась в ветеринарной помощи.

