В Шатуре до конца года возведут новостройки для переселения граждан из аварийного жилья

В Шатуре продолжается строительство многоквартирных домов, куда по областной программе переселения граждан из аварийного жилья переедут около 600 человек. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, который проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Два корпуса достроят к концу 2026 года, строительная готовность одного из них превысила 55%, второго — 33%.

Корпус № 1 будет девятиэтажным, там разместят 114 квартир для переселенцев. Корпус № 2 — переменной этажности (от 8 до 9 этажей) предполагает 159 квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.