В зоне СВО погиб актер Павел Чернявский, сыгравший в фильме «Чернобыль»

Ушел из жизни российский актер Павел Чернявский, сообщает The Voice со ссылкой на онлайн-портал «Кино-театр.ру». Ему было 39 лет.

Известно, что в декабре прошлого года артист заключил контракт с Министерством обороны РФ. Погиб актер в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в марте. Его похоронили в родном Омске.

Чернявский родился 13 мая 1986 года в Омске. С ранних лет он связал жизнь со сценой. Уже с 15 лет он служил актером в местном Театре-студии «Пятый угол». Позже работал в областном молодежном центре «Химик» и театре эстрадных миниатюр «Крыша».

Профессиональное образование актер получил в Новосибирском театральном институте, где в 2011 году окончил курсы актерского мастерства. А в 2013 году он стал выпускником факультета культуры и искусств Омского государственного университета имени Достоевского.

Театральная карьера Чернявского началась в Екатеринбурге. С 2010 по 2015 год он был актером местного театра «Театрон». Затем переехал в Москву и стал артистом Московского театра представлений. А с 2020 по 2022 годы Павел состоял в труппе престижного Театра имени Ермоловой.

Зрители могли запомнить актера по многим киноработам. Всего в его фильмографии 39 проектов. Самой заметной ролью стал образ одного из героев-спасателей в фильме Данилы Козловского «Чернобыль». Также он снимался в сериале «Опасная близость», где сыграл охранника на контрольно-пропускном пункте.

Кроме того, Чернявского можно было увидеть в популярных сериалах «Клуб», «След», «Счастливы вместе», «Отчаянные дольщики», «Девушки с Макаровым-2», «Дублер», «Дама с собачкой-3», «Виноград», «Коммерсант», «Балабол-9» и многих других.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара» Вячеслава Николаева.