Шрам, капельница и раковый порт: Лерчек показала доказательства болезни и ответила хейтерам, не верящим в диагноз

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вновь вынуждена оправдываться перед хейтерами. На этот раз она показала шрам после операции и другие доказательства того, что действительно болеет, пишет The Voice. Напомним, Лерчек проходит лечение от тяжелой стадии рака желудка с метастазами.

Валерия приехала в клинику уже на пятый курс химиотерапии. Она показала подписчикам палату, в которой будет жить во время лечения. Внутри есть ванна и кровать. Ее жених, Луис Сквиччиарини, приехал поддержать возлюбленную. Он навестил ее с букетом сирени.

Лерчек устала от обвинений в симуляции и хайпе. В своем блоге она продемонстрировала капельницу, а также специальный порт — это устройство, через которое в организм поступает лекарство. По просьбе Луиса блогер показала шрам после операции.

«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов, мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Но мы показываем все как есть. Вот у меня стоит капельница. Лекарство идет через раковый порт, который сразу поступает в центральную вену», — высказалась блогер.

Жених Лерчек тоже высказался о ее состоянии. Луис рассказал, что предыдущие курсы химиотерапии проходили не слишком тяжело, но с заметными побочными эффектами: Валерию тошнило, она много спала и практически не могла есть. Однако лечащий врач помог подобрать эффективное лекарство, которое облегчило состояние пациентки.

Несмотря на тяжелую болезнь, Лерчек находит в себе силы продолжать заниматься своими интересами и даже работать. Она остается на связи с подписчиками и делится деталями лечения.

Ранее Алана Мамаева потребовала от Лерчек и ее команды обнародовать медицинские выписки.