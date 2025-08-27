Новый штамм коронавируса распространяется по РФ — большинство случаев зафиксировано в Москве: чем и кому он опасен
Главврач Осипов: потеря голоса при новом COVID-19 грозит людям с больным горлом
Фото: [freepik.com]
Осиплость голоса — необычный симптом нового штамма коронавируса «стратус», заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с РИА Новости. Какие еще симптомы выдают новую версию вируса и есть ли заболевшие в Москве и Подмосковье, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
Эксперт отметил, что не назвал бы необычным симптом «стратуса» в виде осиплости голоса.
«Наверное, уже по прошествии пяти лет после начала новой коронавирусной инфекции стали забываться симптомы, которые были тогда, в те годы. И в то время у некоторых пациентов мы видели осиплость голоса, и сейчас у заболевших новой коронавирусной инфекцией, переносящих вирус "стратус", не у всех имеется осиплость голоса», — заявил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Среди симптомов сохраняются: заложенность носа, температура и потеря обоняния, продолжил эксперт.
«Поэтому осиплость голоса, наверное, это просто один из симптомов "стратуса", и можно предположить, что он чаще всего возникает как раз у тех пациентов, которые страдают какими-то заболеваниями ротоглотки. Это те, у которых иногда бывают ангины, фарингиты, воспалительные процессы в горле. Поэтому ничего необычного я здесь не вижу», — заключил заслуженный врач РФ.
Также эксперт подчеркнул, что случаев заражения в стране не очень много. Большинство из них — в Москве. Это связано с тем, что в столице лучше поставлена диагностика.
