17-летняя дочь Даны Борисовой увеличила грудь и ягодицы: как операции повлияют на здоровье девочки

Дочь Даны Борисовой Полина в возрасте 17 лет сделала комплексную пластику всего тела. Девушка увеличила грудь, сделала знаменитые «углы Джоли» на подбородке и увеличила ягодицы. Ранее Полина уже делала себе ринопластику. Как такие изменения тела повлияют на здоровье молодой девушки в будущем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам эксперта, обычно пластические операции в молодом возрасте проводятся при косметических дефектах, а также дефектах, полученных в результате травм.

«Например, когда человек попал в аварию, когда покусала собака или какое-то другое животное. А в 17 лет без каких-то пластических дефектов, наверное, операцию не стоит делать. И в данном случае это такие капризы молодой девушки, на которые пошла Дана Борисова, и необходимости, скорее всего, в этом не было», — отметил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что сейчас молодежь хочет чем-то отличаться и вызывать к себе интерес, однако это чревато последствиями, которые обязательно наступят.

«Последствия могут быть разными, и сделав однажды пластическую операцию, обычно в последующем все равно придется делать их еще — поправлять какие-то дефекты, которые в любом случае будут возникать в процессе жизни и в процессе взросления, старения кожи. И мы знаем живые примеры известных актрис и актеров, которые сделав раз операцию, уже в последующем постоянно исправляют свои дефекты», — заключил Осипов.

Ранее врачи сообщили, что сальмонеллез из готовой пищи опасен обезвоживанием и сепсисом.