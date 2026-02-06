Нужно сдавать путевку? Экологи предупредили об источнике загрязнений побережья в Геленджике

Штормовая активность зимы 2025-2026 сыграла положительную роль в окончательной «промывке» прибрежной зоны Черного моря в Краснодарском крае и перемешивании водных масс после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила проректор МИИГАиК, профессор, доктор географических наук Наталья Сердитова. Эксперт рассказала, стоит ли россиянам сдавать купленные путевки в Сочи, Анапу и Геленджик на лето 2026 года или купаться все-таки безопасно.

К началу купального сезона 2026 года с момента ЧП в Керченском проливе пройдет около 20 месяцев. Как отметила Сердитова, данный период считается достаточным для существенного снижения рисков и восстановления приемлемых рекреационных условий на большинстве открытых побережий.

Наиболее оптимистичные предпосылки в Анапе с ее открытыми песчаными пляжами и высоким потенциалом самоочищения акватории. Интенсивные волны и активный водообмен создали максимально благоприятные условия для рассеивания и деградации загрязнителей, подчеркнула эксперт.

«Научно обоснованно ожидать, что к летнему сезону качество морской воды здесь будет соответствовать нормативам, при условии отсутствия новых значительных антропогенных нагрузок», — считает профессор.

На галечных пляжах Большого Сочи ситуация схожа с анапской, но требует дополнительного учета факторов урбанизированной территории. Ключевое влияние на экологию в Сочи оказывают сами люди: ливневые стоки, портовая деятельность, рекреационная нагрузка. Стабильность благоприятной для купания обстановки здесь в большей степени зависит от эффективности работы городских природоохранных и контрольных систем, заявила Сердитова.

Фото: [ сommons.wikimedia/Евгений Лодянов ]

Для Геленджика и других бухт оценка носит наиболее осторожный характер, продолжила эксперт. Хотя поверхностный слой воды, вероятно, соответствует критериям безопасности, необходима комплексная проверка состояния всей водной толщи и, что особенно важно, донных отложений, которые могут выступать долговременным вторичным источником загрязнения, подчеркнула эколог.

Научная оценка, по словам Сердитовой, позволяет с оптимизмом посмотреть на предстоящий купальный сезон в Краснодарском крае. Кроме того, природа Черного моря обладает значительной способностью к восстановлению, а полтора года — достаточный срок для очистки водной толщи.

«Финальное решение о безопасности каждого конкретного пляжа должно быть основано исключительно на результатах предсезонного и текущего мониторинга. Ни один, даже самый обоснованный, теоретический прогноз не может заменить данные лабораторного анализа. К маю-июню уполномоченные службы должны провести масштабный контроль по всему побережью. Именно эти цифры станут единственным законным основанием для выдачи разрешения на купание. Туристам я рекомендую перед поездкой и в течение отдыха интересоваться результатами именно этих проверок, которые публикуются на официальных ресурсах»», — заключила профессор.

