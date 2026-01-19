«Снижает риск деменции»: врач рассказал, какие упражнения способны «омолодить» мозг

По словам врача, речь идет не о силовых рекордах, а о грамотно подобранных нагрузках, которые активируют нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные связи.

«Наиболее доказанный эффект демонстрируют аэробные нагрузки средней интенсивности. Быстрая ходьба, скандинавская ходьба, плавание, езда на велосипеде, легкий бег улучшают мозговое кровообращение и усиливают доставку кислорода к нейронам. На этом фоне повышается выработка нейротрофического фактора мозга (BDNF) — ключевого белка, участвующего в обновлении нейронов, памяти и обучении», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не менее важны танцы, игровые виды спорта, упражнения на равновесие и новые двигательные навыки, которые одновременно задействуют несколько зон коры головного мозга.

«Это стимулирует когнитивные функции, замедляет возрастное снижение памяти и внимания, снижает риск деменции. Силовые упражнения в умеренном режиме также полезны. Они способствуют нормализации гормонального фона, уровня глюкозы и артериального давления — факторов, напрямую влияющих на здоровье сосудов мозга. Вместе с тем, наиболее выраженный нейропротективный эффект наблюдается при физической активности не менее 150 минут в неделю», — заключил Еременко.

Ранее врачи раскрыли, чем опасна покупная шаурма и как приготовить полезную версию блюда дома.