Опасная еда каждый день: эти продукты провоцируют развитие рака

Длительное преобладание в рационе калорийной, но бедной полезными веществами пищи в сочетании с малоподвижным образом жизни повышает риск хронических заболеваний и сокращает продолжительность жизни. В частности, избыточное поедание сосисок может привести к онкологическим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен.

Как отметила эксперт, наиболее неблагоприятным фактором остается регулярное употребление продуктов с высокой степенью переработки: избыточное количество трансжиров, сахара и соли ассоциировано с ростом сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.

«Систематическое потребление сладких газированных напитков и рафинированных углеводов повышает риск развития ожирения и инсулинорезистентности. Не менее значимым фактором является избыток переработанного мяса [колбасы, сосиски], которое связано с повышением вероятности онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта», — пояснила специалист.

По ее словам, среди поведенческих привычек особую опасность представляют гиподинамия, хроническое недосыпание и курение.

«Они ускоряют процессы старения и негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Долгосрочное преобладание в рационе высококалорийных и бедных нутриентами продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни формирует устойчивую основу для развития хронических заболеваний и сокращения продолжительности жизни», — заключила Сластен.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье потеплеет до +15 градусов.