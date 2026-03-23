Весна врывается: в Москве и Подмосковье потеплеет до +15 градусов

В Москве и Подмосковье на неделе с 24 по 27 марта ожидается солнечная погода, потепление до +15 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как заявил эксперт, во вторник, 24 марта, ожидается облачная погода без осадков.

«Температура ночью в Москве -3…-1 градусов, по области -6…-1 градус, днем в Москве +11…+13 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Также ожидается гололедица», — рассказал синоптик.

В среду, 25 марта, в столице ожидается облачная погода, без осадков.

«Температура ночью -3…-1 градус, днем +13…+15 градусов. Ветер будет дуть южный от 3 до 8 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -6…-1 градус, днем +10…+15 градусов», — сказал он.

В четверг, 26 марта, погодные условия в столичном регионе не изменятся.

«Температура ночью -3…-1 градус, днем +12…+14 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -6…-1 градус, днем +9…+14 градусов», — прогнозирует синоптик.

В пятницу, 20 марта, в Москве и области ожидается переменная облачность, днем без осадков, температура в городе ночью составит от -3 до +2 градусов, днем в столице ожидается от +10 до +15 градусов. Ветер будет дуть слабый.

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник ожидается 748 мм ртутного столба, в среду — 747 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели — 745 и 746 мм ртутного столба.

