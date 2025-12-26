Опасная ложка деликатеса: сколько красной икры можно съесть без вреда и чем грозит переедание

Переедание красной икры может привести к повышению артериального давления. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

По ее словам, с медицинской точки зрения переедание красной икры абсолютно не безобидно. Несмотря на высокую пищевую ценность, икра относится к продуктам с высокой концентрацией жиров, соли и биологически активных веществ.

«Избыточное употребление может приводить к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и усиленной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с гипертонией и заболеваниями почек. Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны тяжесть в желудке, изжога и обострение хронических заболеваний», — пояснила эксперт.

По ее словам, адекватная разовая порция икры для здорового взрослого человека составляет 30-50 граммов (одна-две столовые ложки). Такое количество позволяет получить ценные омега-3 жирные кислоты, полноценный белок и микроэлементы без риска для здоровья. При этом употребление икры со сливочным маслом с физиологической точки зрения не является оптимальным, предупредила врач.

«Икра уже содержит значительное количество жиров, а добавление масла повышает калорийность блюда и нагрузку на пищеварительную систему, не улучшая усвоение полезных веществ. Для лучшей переносимости предпочтительнее сочетать икру с продуктами, содержащими сложные углеводы и минимальное количество жира, например с цельнозерновым хлебом», — заключила Пехотина.

Ранее стало известно, как выбрать качественную красную икру на новогодний стол.