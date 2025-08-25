Десятый по счету: задержан замгубернатора Курской области — как чиновники приграничья наживаются на безопасности страны?

В Курской области был задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Владимир Базаров, заявил глава региона Александр Хинштейн. Сообщается, что причиной ареста могут быть нарушения при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области, где ранее Базаров курировал строительство. Это не первый арест чиновников приграничья за последние годы, связанный со строительством оборонительных укреплений. Кто еще попался на коррупции в соседних с Украиной регионах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Курская область: три ареста и самоубийство

В апреле этого года по делу о хищениях при строительстве фортификаций на границе Курской области был задержан экс-губернатор региона Алексей Смирнов. Показания на него дал бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, который также был арестован. Также вместе со Смирновым был задержан вице-губернатор региона Алексей Дедов.

В отношении экс-министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта вели проверку о его причастности к хищениям при строительстве сооружений на границе региона. В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта с поста федерального министра. Позже экс-главу Курской области нашли мертвым в личном автомобиле в Одинцовском округе. По данным следствия, он покончил с собой.

Брянская область: хищение 818 млн рублей

По делу о строительстве защитных сооружений также был задержан вице-губернатор Брянской области, теперь уже бывший, Николай Симоненко. По данным следствия, чиновник вместе с сообщниками, злоупотребляя служебным положением, присвоил свыше 818 млн рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений. При этом работы не были выполнены должным образом. Симоненко арестовали в июле этого года.

Белгородская область: коррупция и растрата

Ранее были арестованы Алексей Сошников (экс-глава УКС Белгородской области) и два его сотрудника — Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько — по делу о хищении средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений на границе с Украиной. Их обвиняют в растрате при заключении договоров с недобросовестными подрядчиками и формальной приемкой работ.

В Белгородской области по обвинению в мошенничестве также были арестованы заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин и связанные с ним предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Генпрокуратура инициировала взыскание около 1 млрд рублей с причастных к строительству оборонительных рубежей. Проверка выявила, что Зайнуллин и Сошников, используя служебное положение, привлекали связанных с ними предпринимателей к работам, получая часть прибыли, которая шла на личные нужды, а не на строительство. Всем фигурантам вменяются статьи о хищении в особо крупном размере и мошенничестве, предусматривающие до 10 лет лишения свободы.

Фото: [ istockphoto.com ]

Последним стало задержание врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, связанное с его работой в Белгороде. Как пишет ТАСС, Базаров был задержан по делу о хищении 1 млрд рублей на фортификациях под Белгородом. На данный момент чиновника этапируют в Москву.

