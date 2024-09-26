Орбакайте — истеричка: выяснилось, почему певица отказалась петь с Руссо, который поддерживает СВО

На корпоративе в Дубае Кристина Орбакайте отказалась выходить на одну сцену с Авраамом Руссо, чтобы дуэтом исполнить песни «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет», пишет SHOT. Произошедшее между Орбакайте и Руссо говорит о недоговоренности между ними, считает психолог Адиля Бурова. Подробнее о причинах конфликта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уехавшая из России Орбакайте, нарушив договоренности с заказчиком, в последний момент отказалась петь с Руссо, который после начала СВО остался жить в Москве. Во время корпоратива выяснилось, что концертный директор певицы не согласовал с ней дуэт — и она отказалась петь вдвоем.

«Абсолютно понятно, что есть какие-то недоговоренности, возможно, что-то не до конца обсудили, не очень мирно разошлись. Что здесь сделала Кристина? Она четко отстояла личные границы. Есть ли там какая-то проекция на Авраама Руссо? Скорее всего есть. Конечно, большое искусство — сесть с человеком, высказаться», — предположила Бурова.

По словам специалиста, конфликт между исполнителями очевиден, но однозначно судить о его причинах сложно, до конца не зная ситуацию.

«Все вокруг нас — это наши части. И Авраам Руссо тоже в том числе какая-то часть Кристины, которую она к себе не принимает, не дает ей место», — отметила психолог.

Договоренность могла быть нарушена из-за психологической незрелости, истероидной натуры Орбакайте, добавила психолог Ольга Трухан. По ее словам, такая черта свойственна для артистов.

«С точки зрения психологии сложившуюся ситуацию можно поместить в контекст деструктивной коммуникации. Договоренности должным образом не достигнуты, коммуникация не сложилась в должном русле, она носит деструктивный характер», — пояснила психолог.

Ранее стало известно, почему Ирина Салтыкова могла назвать Ольгу Бузову «выскочкой». Это говорит о психологических проблемах.