Звезды — «выскочки»: ссора Салтыковой и Бузовой открыла психологические травмы знаменитостей

В шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова оскорбила телеведущую и певицу Ольгу Бузову, назвав ее «выскочкой». Экс-ведущая «Дома-2» не заставила долго ждать и жестко ответила певице в своем телеграм-канале. Психолог Адиля Бурова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такое поведение звезд говорит о неприятии себя.

Назвав Бузову «выскочкой», Салтыкова увидела в телеведущей ту часть, которую не принимает в себе, не позволяет ей показаться наружу. По мнению психолога, певица старается оставаться приличной, стремится быть любимой и известной.

«Ольга раздражение и реакцию Ирины приняла на себя и дала ответ. Это значит, что у Оли Бузовой тоже есть какая-то часть, которую она в себе не принимает, как раз этой «выскочки», — пояснила Бурова.

Несмотря на то, что Бузова может смело себя вести на публике и достаточно резко высказываться, внутри она этого не принимает, считает психолог.

«По сути дела, Салтыкова «кинулась» в Бузову своим состоянием — «выскочка». Бузова это состояние поймала и своей реакцией сказала: «да». При этом ни одна, ни вторая эти части внутри себя не принимают», — подытожила специалист.

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