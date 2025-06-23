Выбросьте прошлогодний крем: как правильно выбирать и использовать SPF-средства — на что смотреть на упаковке

Летом коже необходима особая защита. Чтобы избежать ожогов, пигментации, преждевременного старения и снизить риск развития рака кожи, людям следует правильно выбирать солнцезащитные средства и соблюдать режим их нанесения. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

По словам терапевта, солнцезащитный крем необходимо обновлять каждые два часа — особенно после купания, вытирания полотенцем или активного пребывания на солнце.

«Для начала следует отметить, что главное у SPF — не цифра, а регулярность. Даже SPF 50 не будет работать должным образом, если вы нанесли его один раз с утра и потом купались, вытирались полотенцем», — отметила специалист.

SPF (Sun Protection Factor) — показатель степени защиты от ультрафиолетовых лучей типа B (UVB), которые вызывают ожоги и способствуют развитию онкологических заболеваний кожи. Однако высокая цифра на упаковке не гарантирует эффективную защиту без регулярного нанесения средства, подчеркнула эксперт.

«Главное у SPF — не цифра, а регулярность», — сказала врач.

Даже средства с уровнем SPF 50 теряют эффективность при однократном использовании и отсутствии повторного нанесения в течение дня. Особое внимание специалист обратила на необходимость защиты и от ультрафиолетовых UVA-лучей. Эти лучи не вызывают ожогов, но провоцируют пигментацию и онкологические процессы.

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При этом SPF не отражает уровень защиты от UVA, сказала эксперт. Для ее оценки следует ориентироваться на маркировку PA+ / PA++ / PA+++ — чем больше плюсов, тем выше степень защиты, — а также на символ UVA в кружке, соответствующий международному стандарту. Кроме того, врач советует обратить внимание на данные ключевые параметры, отображенные на упаковке. Среди них выделяется Water resistant.

«Water resistant — если вы планируете плавать, даже в этом случае необходимо повторное нанесение — через два часа. Без отдушек и спирта — если у вас сухая, склонная к раздражению кожа», — выразила мнение Сысоева.

Специалист уточнила, что для пребывания на пляже подходит SPF 50, а для прогулок по городу — SPF 30. Детская кожа требует особенно бережного отношения. Врач подчеркнула необходимость использования гипоаллергенных, водостойких средств с уровнем защиты не ниже SPF 50. Также напомнила о важности физической защиты: головных уборах, одежде с длинными рукавами и достаточном питьевом режиме.

При нанесении солнцезащитного средства необходимо соблюдать дозировку. На лицо и шею — около 1,5 мл, на все тело — не менее 30 мл. Недостаточное количество крема снижает уровень защиты. Отдельное внимание людям на пляже следует уделять сроку годности. При этом использовать средства, открытые в прошлом сезоне, не рекомендуется. По словам специалиста, срок хранения большинства SPF-средств после вскрытия не превышает 12 месяцев.

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