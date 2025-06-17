От Крыма до ближневосточного пламени: все пророчества Владимира Жириновского

Владимир Жириновский — фигура неординарная: для одних — политический шоумен, для других — голос эпохи с пророческими заявлениями. Пророчества Жириновского вновь стали темой для разговоров после начала конфликта между Израилем и Ираном 13 июня, о котором политик говорил еще в 2019 году. Самые резонансные предсказания за последние 30 лет — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

1990-е: Крым и газ

В 1990-е Жириновский регулярно заявлял, что Крым — это российская земля, и рано или поздно полуостров вернется в состав РФ.

«Постепенно все вернется [в состав России]: и Крым, и Севастополь, и Абхазия, и Осетия, и все остальное», — заявил политик во время выступления перед депутатами Госдумы.

Это казалось фантастикой до 2014 года, когда Россия официально аннексировала Крым. Кроме того, в 2006 году он в украинском эфире предрек резкий рост цен на газ для Европы, говоря, что европейцы «будут платить по тысяче евро за тысячу кубов». Зимой 2021-2022 годов цены действительно подскочили до рекордных значений, передает FT.

2010-е: Майдан, Немцов и мобилизация

В 2012 году Жириновский прогнозировал революцию на Украине — и Евромайдан случился уже в конце 2013-го.

«Там, где революция, — это дураки-руководители, ничего не понимающие. Вот на Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было. В любом случае с треском проиграет выборы в начале 2015 года», — сказал Жириновский, его слова приводит официальный сайт ЛДПР.

Он также не раз высказывался о политике Борисе Немцове, сравнивая его с революционером Львом Троцким и предрекая трагический конец, который наступил в 2015-м. В том же году политик говорил о грядущей частичной мобилизации, связанной с конфликтом на Украине. Мобилизация действительно была объявлена в 2022 году.

«Готовьтесь к мобилизации. Частичной», — предрек политик.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Вы почувствуете все 22 февраля»

В июле 2021 года Жириновский заявил, что талибы возьмут Кабул — что произошло уже в августе того же года после вывода американских войск.

«Неизбежно талибы возглавят Афганистан... В США забыли, что именно они создали талибов для борьбы с советскими войсками. Но наши военные оттуда ушли, а талибы остались. И теперь миру придется их признавать правительством Афганистана», — приводит мнение Жириновского фракция ЛДПР в ГД в своем телеграм-канале.

Он также предупреждал о возможных волнениях в Казахстане, что подтвердилось январскими протестами 2022-го.

«Возможно, будет обострение обстановки в Средней Азии. Я бы советовал [я сам оттуда, мои земляки] не ждать, когда будет большое обострение и, возможно, даже какие-то столкновения. Переезжайте в Россию», — цитирует политика официальный сайт ЛДПР.

В декабре 2021 года Жириновский громко заявил на заседании Госдумы: «Вы почувствуете все в четыре часа утра, 22 февраля». Спецоперация на Украине официально началась 24 февраля 2022 года, что по времени и контексту почти совпало.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну», — заявил Жириновский.

Фото: [ Официальный сайт партии ЛДПР ]

Ближний Восток: Израиль, Иран и НАТО

Жириновский в 2019 году говорил, что Израиль первым ударит по иранским объектам, а ответ Ирана втянет США и НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.

«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, его разведке, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и так сказать, производству ядерных зарядов», — говорил российский политик на одном из заседаний Госдумы.

Прошло несколько лет, и предсказание Владимира Жириновского начало воплощаться в реальность. В ночь на 13 июня Израиль осуществил масштабную атаку по объектам в Иране. Эта операция получила название «Восходящий лев».

В результате атаки пострадали высокопоставленные военные Ирана. Среди погибших — генерал Хосейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции, и генерал Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

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Ошибки Жириновского

Однако у политика был ряд предсказаний, которые в итоге не сбылись. В 2020 году Жириновский заявил, что выборов президента США в 2024 году не будет из-за распада Америки. Выборы прошли 5 ноября 2024 года.

«Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет», — сказал политик в эфире «ЛДПР-ТВ» на YouTube.

Он также утверждал, что Украины к 2024 году не станет, но государство сохраняет юридическую независимость.

Капсула времени: прогнозы до 2040 года

В 2016 году Жириновский передал в Музей современной истории России капсулу с прогнозами до 2040 года. О содержании известно немного, но обещают, что там — сценарии мировых политических изменений.

Некоторыми своими прогнозами Владимир Жириновский поделился с журналистами. В частности, он озвучил свою точку зрения о будущем НАТО и других евроатлантических структур.

«НАТО распадется. Почему? Потому что слишком разные государства входят в этот блок. Например, Албания и Норвегия. Они же несовместимы», — заявил Жириновский.

По его мнению, основная финансовая нагрузка по поддержанию деятельности НАТО и ЕС ложится на Германию, которой все сложнее мириться с необходимостью обеспечивать менее благополучные страны Южной и Восточной Европы.

В качестве иллюстрации своей позиции он упомянул Черногорию, которая недавно начала процесс вступления в альянс. Лидер ЛДПР полагает, что небольшое государство с нестабильной экономикой станет дополнительной нагрузкой для Германии и других экономически развитых членов блока.

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«В Германии растет самосознание, и оно приведет к упразднению НАТО, а возможно, и ЕС. Будет новый союз, центром которого станет Северная Европа, Германия, Франция, Дания, Нидерланды и ряд других стран», — отметил Жириновский.

Он также выразил уверенность, что Соединенные Штаты выведут свои военные базы с территории Европы и сосредоточатся на укреплении связей с Канадой и Мексикой. Это, по словам политика, может привести к появлению новой североамериканской валюты и созданию альтернативной системы безопасности на американском континенте.

Ранее стало известно, вступят ли США в конфликт на Ближнем Востоке.