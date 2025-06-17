Трамп сбежал с саммита G7 из-за Израиля и Ирана: вступят ли США в конфликт на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп сделает все, чтобы американцы не участвовали в войне между Израилем и Ираном. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что досрочно покинул саммит G7 из-за «чего-то более серьезного», чем работа над прекращением огня между Ираном и Израилем. Также американский лидер призвал всех, кто находится в Тегеране, немедленно покинуть иранскую столицу. Как отметил политолог Светов, такие решение не означают, что США захочет влезть в военный конфликт с Ираном.

«Трамп будет делать все, чтобы американцы не ввязались в войну Израиля и Ирана. Он видит, как [президент Украины Владимир] Зеленский пытается втянуть американцев в конфликт на Украине, так и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху делает все для того, чтобы американцы туда ввязались, опираясь на мощное израильское лобби, которое действует в Соединенных Штатах Америки», — отметил эксперт.

Сейчас точка препирательств между Тель-Авивом и Вашингтоном заключается в вопросе атаки по подземному ядерному центру Фордо в Иране. У израильтян нет мощностей, чтобы пробить центр, поэтому в этом вопросе им могут помочь американцы, считает специалист.

«Есть два варианта: либо американцы дадут им бомбы, либо израильтяне сами не смогут применить эти бомбы, и поэтому американцы примут участие в атаке по Ирану», — выразил мнение политолог.

При этом на Трампа давит факт более тесных взаимоотношений со странами Ближнего Востока, в частности с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. В связи с этим последние просят американского лидера не устраивать конфликт в регионе, считает Светов.

«Он только что был на Ближнем Востоке и подписал соглашение на триллион долларов с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. И они на него давят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке прекратился как можно быстрее. Если американцы выступят на стороне Израиля, Иран их предупредил, будет атака на американские базы. А где находятся американские базы? В Саудовской Аравии и в других странах Персидского залива. Это гарантия развязывания войны», — отметил эксперт.

Однако сейчас нельзя точно говорить о том, насколько возможны такие удары со стороны Ирана, поскольку Тегеран оказался не готов к военному конфликту с Израилем, заключил Светов.

Ранее стало известно, что Израиль готов нанести ядерный удар по Ирану.