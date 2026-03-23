От укуса полевки до смерти: врачи Татарстана объяснили, чем опасна «мышиная лихорадка»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану объяснили, как распознать «мышиную лихорадку» (геморрагическую лихорадку с почечным синдромом) и почему промедление с обращением к врачу может стоить жизни.

По данным ведомства, инкубационный период заболевания в среднем составляет от двух до трех недель. Болезнь начинается внезапно: у человека появляются слабость, озноб, сильная головная боль, чувство ломоты в мышцах и суставах. Позже могут присоединиться тошнота, рвота, головокружение и бессонница.

Высокая температура обычно держится от трех до пяти дней. Затем возникают боли в пояснице и животе. Характерным признаком поражения почек является резкое уменьшение количества выделяемой мочи. У некоторых больных появляются кожная сыпь и носовые кровотечения.

Специалисты подчеркивают: при первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу. Лечение проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов. Самостоятельные попытки справиться с болезнью могут привести к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода.

