Бегите, если увидели: преследующие жертв клещи-мутанты заполнили массово города

В российских регионах стартовал сезон клещей, но в этом году к привычной угрозе добавилась новая. На юге страны — в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии — специалисты отмечают распространение клещей-гигантов рода Hyalomma. Эти членистоногие кардинально отличаются поведением от своих лесных собратьев.

Энтомолог Роман Хряпин пояснил, что главное отличие хиаломмы — размер. Она примерно в три раза крупнее обычного клеща, поэтому заметить такого на одежде гораздо проще. Однако внешность обманчива: тело насекомого покрыто прочным хитиновым панцирем, а уничтожить его сложнее, чем привычного лесного паразита.

Поведение африканского гостя вызывает особую тревогу. Если обычный клещ терпеливо поджидает жертву на травинке, то хиаломма действует иначе. Обладая острым зрением и чувствительностью к вибрациям, она способна учуять человека за несколько метров. Ориентируясь на тепло и запах пота, этот хищник буквально пускается в погоню.

Энцефалит гиганты не переносят, но представляют другую смертельную опасность. Они являются главными переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки. По данным Всемирной организации здравоохранения, летальность при этом заболевании достигает 40 процентов. Вирус вызывает внутренние кровотечения, поражает почки и провоцирует судороги.

Причиной экспансии теплолюбивых клещей в Россию стало глобальное потепление. Мягкие зимы последних лет позволили им успешно переживать холода в южных регионах. Ученые прогнозируют, что ареал обитания хиаломмы будет постепенно смещаться на север.

Спасают от агрессора только механические средства защиты. Специалисты рекомендуют заправлять штаны в носки, отдавать предпочтение светлой одежде и проводить взаимные осмотры каждые 15–20 минут. Если вы заметили, что крупное темное насекомое целенаправленно движется в вашу сторону, лучше не ждать контакта. В прямом смысле слова от проблемы стоит убегать.