Первый блин комом: безвизовый медовый месяц китайцев в России начался со скандалов

Открытие безвизового группового обмена между Россией и Китаем привело к увеличению турпотока, однако первые поездки выявили ряд трудностей, с которыми сталкиваются китайские туристы. Основные проблемы связаны с цифровой инфраструктурой и сервисом, пишет « Блокнот ».

Сразу после прибытия многие гости сталкиваются с нестабильной работой мобильного интернета и задержками в активации иностранных сим-карт, что может занимать до суток. Кроме того, в России недоступны популярные в КНР социальные сети и ряд онлайн-сервисов, что создает коммуникационный вакуум. Серьезным неудобством стало ограниченное использование привычных платежных систем WeChat Pay и Alipay, вынуждающее туристов активно пользоваться наличными деньгами.

Второй блок претензий касается стоимости и качества услуг. По оценкам туристов, цены на проживание в отелях и внутренние авиаперелеты в России часто сопоставимы с расценками в европейских или китайских отелях высокого класса, однако уровень сервиса, по их мнению, не всегда соответствует стоимости. Особенно отмечаются высокие цены в курортных зонах, таких как Сочи.

Несмотря на сложности, часть туристов находит положительные стороны в поездке, отмечая возможность отвлечься от цифровых устройств и оценить природные достопримечательности страны.

