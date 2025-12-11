Отец и дочь погибли: названы причины взрыва в лаборатории Пермского политеха — кто понесет ответственность

В лаборатории Пермского политехнического университета произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Что известно о трагедии к этому часу, и кто понесет ответственность за случившееся — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что произошло

Во время испытания гидродинамического стенда на аэрокосмическом факультете произошел взрыв, сообщает телеграм-канал SHOT. В результате разгерметизации установки погибли директор завода-разработчика и его восьмилетняя дочь, находившиеся в лаборатории во время испытаний. Ударной волной выбило двери в помещении.

Следственный комитет Пермского края заявил о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Помимо погибших, по данным различных источников, пострадали от двух до трех человек. Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает о троих раненых.

Причина взрыва

По данным министерства, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса на гидродинамическом стенде, в результате чего произошел сход испытательной машины. Прокуратура, в свою очередь, объяснила случившееся разгерметизацией этого же гидродинамического стенда. На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся активные поисковые работы.

Гидродинамический стенд, ставший причиной трагедии, предназначен для исследования поведения жидкостей и тестирования гидравлических систем. Лаборатория была предоставлена университетом для проведения испытаний компанией-подрядчиком.

Кто понесет ответственность

По словам юриста Юрия Капштыка, можно предположить, что определенную административную ответственность будет нести ректор.

«Но, в первую очередь, по неосторожности, это будет относиться к преподавателю, который управлял и руководил проведением данного эксперимента, не обеспечил надлежащую технику безопасности. Возможно, были еще косвенные, иные обстоятельства, которые в ходе дознания и следствия будут установлены. По окончанию расследования, естественно, дело будет передано в суд для определения его прямой вины и степени, вида наказания», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ t.me/prokpermkrai ]

Эксперт отметил, что вряд ли нести ответственность за ЧП будет нести ректор вуза, так как он управляет деятельностью учебного заведения в целом, лично его прямой вины в произошедшем нет.

«Он не может присутствовать при проведении всех занятий или лабораторных испытаний, но, тем не менее, как лицо, отвечающее за организацию работы непосредственно учебного учреждения, зона ответственности на него также распространяется», — заключил юрист.

