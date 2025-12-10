Экономист объяснил, как шестичасовой рабочий день ударит по зарплатам россиян и экономике

Сокращение рабочего дня россиян до шести часов невозможно реализовать, пока не будет повышена эффективность производства труда. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист Михаил Беляев.

Депутаты Госдумы предложили сократить рабочий день россиян до шести часов. Особые нормы предполагают еще более короткую рабочую неделю — всего 24 часа — для некоторых категорий граждан: несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогов и работников вредных для здоровья профессий. По мнению авторов законопроекта, сокращение рабочего времени повысит качество жизни россиян, снизит риск профессионального выгорания, уменьшит заболеваемость, а также позволит больше времени уделять семье и дополнительному обучению. Экономист Беляев подчеркнул, что принятие такого решения сейчас ударит по зарплатам граждан.

«Разговоры о сокращении рабочего дня — до 30 часов рабочей недели или до четырехдневной недели — целесообразны и возможны только тогда, когда эффективность производства повысится настолько, что он позволит при сокращенных часах выпускать как минимум столько же продукции, сколько выпускалось при прежнем объеме труда», — пояснил эксперт.

Кроме того, специалист подчеркнул, что решение о сокращении рабочего дня ударит и по российской экономике.

«Когда повысится эффективность, тогда можно будет говорить о сокращениях при сохранении заработной платы. Если не повысить производительность труда, а сократить рабочие часы, то ровно на столько же сократится выпуск продукции. Значит, вы должны будете пересмотреть решение в сторону понижения заработной платы. Кроме того, ни о каком росте валового внутреннего продукта и повышении благосостояния страны речи быть не может», — заключил Беляев.

