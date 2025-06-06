Оторвется от маминой юбки: сын Розы Сябитовой может жениться в ближайшие 1-2 года — кем будет невеста

Сын телеведущей Розы Сябитовой Денис женится через один-два года на своей ровеснице. Такой прогноз дала психолог Татьяна Маремпольская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Давай поженимся» для Дениса

Ранее в Сети распространились видео с сыном Сябитовой после передачи «Шоу Воли» на канале ТНТ. Многим людям показалось, что у 35-летнего Дениса нет своего мнения, и он полностью зависит от мамы. Так, соведущий Павла Воли комик Илья Соболев в присутствии Сябитовой спросил у Дениса, какие девушки больше привлекают молодого мужчину: постарше или помладше. На что тот ответил: «Я сам решу». Как считает психолог Маремпольская, его фраза говорит о желании сепарироваться от мамы, поскольку та заменяет сыну отца.

«Если бы была полная семья у Сябитовой, тогда основную доминантную роль брал бы отец. А здесь Роза вынуждена быть и мамой, и папой, две роли тащить на себе», — заявила специалист.

И в связи с этим возникает неполноценность в ролевой позиции для семьи Сябитовых, отметила эксперт.

«Какая бы мама хорошая ни была, она не научит мальчика мужественности, как папа. При этом сын Розы Сябитовой полноценный, он и хорошо отвечает, что сам решит. Но мама им манипулирует: “А я тебе это не буду оплачивать”», — подчеркнула психолог.

Так, в одном из интервью Роза заявила, что не будет оплачивать сыну квартиру из-за отношений с женщиной, которая старше его на 15 лет. Денис встречался с такой девушкой еще в 2013 году, у избранницы было двое детей от предыдущих отношений. Но Розе не понравилась возлюбленная сына, телеведущая отреагировала на союз негативно, и пара распалась. Поэтому уже сейчас Денис старается сепарироваться от мамы и жениться самостоятельно, поделилась Маремпольская.

Фото: [ Кадр из видео телешоу «Сокровища императора» ]

«Высказывание “я сам решу” говорит о его позиции самостоятельности. Он может даже приглядеть свою ровесницу, но девочка будет самостоятельная. Сама себя на уме, которая по энергиям похожа на маму», — пояснила эксперт.

По прогнозу психолога Денис женится уже в ближайшие годы.

«Мой прогноз — где-то плюс-минус год-два и он женится на своей самодостаточной ровеснице», — заключила Маремпольская.

LADA Granta и квартира в Чертанове

Телеведущая и сваха Роза Сябитова воспитывает сына Дениса, родившегося в июле 1989 года в браке с Михаилом Сябитовым — зубным техником, который скончался от инфаркта вскоре после рождения дочери Ксении (1992 год). По данным телеграм-канала SHOT, у взрослого Дениса две квартиры в Москве и автомобиль LADA Granta 2018 года. Первая недвижимость расположена в столичном районе Чертаново, вторая — в Савеловском районе Москвы.

Второй брак Розы с фитнес-инструктором Юрием Андреевым, который на 10 лет ее моложе, длился с 2008 до 2011 года и завершился после серии инцидентов с домашним насилием, что телеведущая неоднократно обсуждала в СМИ и ток-шоу. Сейчас Роза не состоит в официальных отношениях, однако ранее открыто заявляла о наличии близкого друга, с которым поддерживает доверительные отношения. Состоит ли Денис в отношениях на данный момент — неизвестно.

Ранее стала известна причина развода Яны Кошкиной после 1,5 лет брака.