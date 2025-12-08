На завтрак не рекомендуется употреблять овощи. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина.

Ранее ученые заявили, что свекла по утрам бодрит лучше кофе и одновременно помогает защитить мозг. Такой эффект обеспечивают содержащиеся в овоще нитраты, беталаины и полифенолы — они улучшают кровоток, поддерживают здоровье сосудов и уменьшают воспалительные процессы. Если регулярно есть свеклу на завтрак, можно усилить приток крови к мозгу, замедлить возрастное снижение когнитивных функций и снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний. Эксперт Пехотина, напротив, подчеркнула, что овощи на завтрак крайне не желательны.

«Завтрак должен быть белково-углеводным, чтобы эффективно запустить пищеварение и обеспечить энергией организм на весь день», — пояснила специалист.

По ее мнению, овощи можно включать в рацион как второй завтрак или перекус.

«Важно помнить: не все овощи подходят для утреннего приема. Шпинат, красный перец и помидоры допустимы только в небольших количествах и в составе блюд, так как они обладают высокой кислотностью и могут раздражать желудок натощак», — выразила мнение специалист.

Те же свекла и морковь, отметила врач, полезны для сосудов и мозга. Но их нужно употреблять только в отварном виде, чтобы снизить нагрузку на желудок.

«Соки из этих овощей утром не рекомендуются, поскольку концентрированные сахара и кислоты могут спровоцировать раздражение слизистой и резкий скачок глюкозы», — заключила Пехотина.

