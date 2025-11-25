Ожирение молча разрушает здоровье: врач раскрыла простую формулу, которая реально останавливает набор веса

26 ноября — Международный день борьбы с ожирением. Врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как грамотно бороться с набором веса.

Как отметила эксперт, ожирение — хроническое метаболическое заболевание, связанное с дисбалансом между потреблением энергии и ее расходованием.

«На клеточном уровне избыточный приток быстрых углеводов и насыщенных жиров приводит к повышению уровня инсулина, формированию инсулинорезистентности и нарушению регуляции аппетита. Поэтому первый шаг в профилактике ожирения — корректировка рациона», — пояснила врач.

В ежедневном питании важно исключить или ограничить продукты, вызывающие быстрые колебания глюкозы и провоцирующие переедание:

сахар и сладости,

газированные напитки и пакетированные соки,

выпечку из белой муки,

фастфуд (бургеры, пицца, картофель фри),

чипсы и снеки,

жирные соусы и майонез,

переработанное мясо (колбасы, сосиски),

йогурты с сахаром и сладкие творожные десерты.

«Также стоит исключить или ограничить алкоголь — особенно пиво и коктейли. Они также способствует набору веса, поскольку усиливает аппетит и содержит “пустые” калории», — заявила она.

При этом бороться с ожирением эффективнее всего через комбинацию: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и контроль поведения, пояснила эксперт.

«Уменьшение пищевой тяги достигается за счет достаточного потребления белка [мясо, рыба, бобовые], клетчатки [овощи, цельные злаки], воды и нормального сна. Для устойчивого результата важно формировать режим: принимать пищу в одно и то же время, избегать перекусов “на эмоциях”, ограничивать высококалорийные продукты дома и заранее планировать рацион», — заключила Сластен.

