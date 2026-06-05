Глава Группы Родина: объекты культурного наследия могут быть инструментом развития территорий

Так, Щекин принял участие в сессии «Экономика наследия: как превратить культурный капитал в драйвер развития территорий». Ее участники обсудили механизмы вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот и роль исторической среды в развитии регионов. Он подчеркнул, что объекты культурного наследия должны быть полноценным инструментом развития территорий.

«Экономика наследия начинается там, где объект получает новую жизнь и становится востребованным людьми. Спорт, образование, культура, гастрономия, детские программы, общественные пространства — все это инструменты, которые позволяют превратить историческое здание в живой центр городской активности», — сказал он.

Щекин отметил, что одна из ключевых проблем заключается в том, что работа с объектами культурного наследия воспринимается как сложная социальная нагрузка, связанная с длительными сроками реализации проектов, большими затратами, необходимостью взаимодействовать с большим количеством ведомств, сложностями согласования. Однако, заявил Щекин, именно предприниматели могут стать одними из самых значимых участников государственной программы по сохранению культурного наследия. Девелопер привел в пример Дом русского бильярда «Москва». Это объект культурного наследия эпохи конструктивизма, который был восстановлен по поручению правительства Москвы и получил премию «Московская реставрация». Здесь созданы пространства русской кухни, детский центр, первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда с применением ИИ-технологий.

Щекин также отметил важность формирования системных условий для предпринимателей. По его словам, значимую роль в этом играет ДОМ.РФ как институт развития, который вовлекает объекты культурного наследия в хозяйственный оборот.