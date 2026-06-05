Плюс 1,3% за апрель: Путин раскрыл, как чувствует себя российская экономика
Путин: за январь–апрель 2026 года ВВП подрос еще на 0,2%
Фото: [kremlin.ru]
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума озвучил свежие данные о состоянии экономики. Его слова передает ТАСС.
«В апреле промышленное производство в нашей стране выросло, в том числе обрабатывающая промышленность на 3,1%, розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%, за январь–апрель текущего года подрос еще на 0,2%», — отметил президент.
Таким образом, по итогам апреля валовой внутренний продукт увеличился на 1,3 процента, а в целом за первые четыре месяца 2026 года рост показателя составил 0,2 процента.