Плюс 1,3% за апрель: Путин раскрыл, как чувствует себя российская экономика

«В апреле промышленное производство в нашей стране выросло, в том числе обрабатывающая промышленность на 3,1%, розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%, за январь–апрель текущего года подрос еще на 0,2%», — отметил президент.