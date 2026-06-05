Суд наказал скандалиста-матершинника за выходки на заседании

Житель поселка Косая Гора (Тула) устроил дебош в здании Привокзального районного суда и теперь вынужден заплатить штраф, пишут «Тульские известия» . Мужчина нецензурно бранился, кричал и игнорировал требования судебного пристава о прекращении беспорядков.

В апреле 44-летний туляк явился в помещение Привокзального районного суда в качестве посетителя. Вместо ожидаемого спокойствия мужчина начал провоцировать скандал. Он нарушал тишину, громко выкрикивал нецензурную брань и отказывался выполнять законные распоряжения судебного пристава.

На неоднократные требования прекратить противоправные действия дебошир не реагировал. Мировой судья судебного участка № 61 признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области Ольга Дячук.

Ранее сообщалось, что мужчина обмочился, лишился рейса и парализовал аэропорт.