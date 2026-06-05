Инфляция пошла вниз: Путин озвучил цифру, к которой экономика придет в этом году
Путин на ПМЭФ заявил о замедлении инфляции в России до 5,2% в 2026 году
Фото: [kremlin.ru]
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что инфляция в стране продолжает замедляться и по итогам текущего года ожидается на уровне около 5,2%. Его слова передает ТАСС.
«Она (инфляция. — Прим. ТАСС) у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. Вчера тоже говорил, по прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%», — отметил глава государства.