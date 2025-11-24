Рост цен обгонит инфляцию: экономисты дали неутешительный прогноз на 2026 год

В 2026 году ситуация с ценами в России может измениться, эксперты ожидают заметный рост стоимости товаров. Согласно прогнозам, подорожание недвижимости, автомобилей, техники, услуг и продуктовой корзины будет выше темпов роста инфляции. К каким экономическим потрясениям стоит готовиться — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Квартиру и машину уже не купить

Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что в 2027 году возможен рост цен на недвижимость, превышающий уровень инфляции примерно вдвое. По его словам, снижение ключевой ставки ЦБ и уменьшение количества вводимых в эксплуатацию проектов могут привести к увеличению стоимости жилья на 10-15%. Такой скачок будет существенно выше ожидаемой инфляции, которая прогнозируется на уровне 4-5%. Как отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», общая тенденция 2026 года — рост цен будет опережать инфляцию.

«Дело в том, что будет ряд факторов, который даст единый эффект. Первое — это повышение НДС до 22%. Эти 2% дадут колоссальный эффект, потому что они коснутся всех производителей, отразятся не только на технике, но и на продуктах питания, услугах, на всем том, чем мы пользуемся и покупаем каждый день», — пояснила эксперт.

Второе — это утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года, отметила специалист.

«Предприятиям и производителям теперь будет дороже не только производить, закупать сырье и материалы, но и перевозить, потому что утильсбор даст свое повышение в целом на транспорт и на транспортные услуги, значит, для потребителей автомобили подорожают на 15-20%», — заявила она.

Фото: [ istockphoto.com/Greentellect_Studio ]

Неподъемные ежедневные расходы

По ее словам, третьим в списке идет это повышение стоимостью услуг ЖКХ с 1 октября 2026 года на 9,9%.

«Оно также отразится на всем и в первую очередь на услугах: здесь стоит ожидать повышения касаемо тех же самых студий, салонов красоты, парикмахерских, обслуживания автомобилей и ресторанов. Стоимость услуг повысится на 10-15%. Плюс рост ожидается по бытовым услугам» — выразила мнение экономист.

Эксперт подчеркнула, что также на цены влияет повышение стоимости бензина с 1 января 2026 года.

«Вновь упираемся в стоимость транспорта и перевозок, которая затронет в первую очередь продукты питания и всю потребительскую корзину. Повышение цен на продукты будет варьироваться от 12 до 25%», — сказала она.

iPhone только б/у

По ее словам, также свое влияние окажет технологический сбор с 1 января 2026 года.

«Технологический сбор на импортную бытовую электротехнику, дабы поддержать технологический суверенитет отечественного производителя. Теперь импортное производство будет стоить дороже на 15-22%», — заявила специалист.

Как долго цены будут расти?

Также экономист подчеркнула, что темпы роста инфляции будут опережать и рост заработной платы. И повышение цен на различные товары можно наблюдать уже сейчас.

Фото: [ istockphoto.com/VLG ]

«Незначительный рост цен мы уже наблюдаем, это эффект 2026 года, который перекладывается на конец 2025 года. С января до марта 2026 года будет самый большой скачок цен и рост инфляции. До мая все стабилизируется», — пояснила эксперт.

В период с мая по июль страна будет находиться на плато достигнутого пика инфляции, отметила специалист.

«С конца августа и по октябрь 2026 года можно ожидать нового роста цен. После — до декабря, если не будет серьезных геополитических событий, которые будут связаны с изменением цены на нефть, либо с дестабилизацией курса рубля, то серьезных повышений не должно быть», — заключила Литвиненко.

