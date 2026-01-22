Список заболеваний удивит: о чем может говорить постоянная головная боль

Длительная и частая головная боль — это не болезнь сама по себе, а сигнал организма, который нужно срочно расшифровать. Игнорирование может иметь серьезные последствия. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

По ее словам, длительная головная боль без лечение может привести к ее хронизации.

«Эпизодическая боль может превратиться в хроническую ежедневную, что резко снижает качество жизни, работоспособность и способствует развитию тревоги и депрессии», — пояснила терапевт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также головная боль может привести к нарушению когнитивных функций: ухудшение памяти, концентрации внимания.

«А еще — риск сердечно-сосудистых событий. Некоторые исследования показывают связь мигрени с аурой и повышенным риском ишемического инсульта, но это требует индивидуального контроля факторов риска (давление, курение) под наблюдением врача», — подчеркнула Тен.

По ее словам, головная боль редко бывает единственным симптомом серьезного заболевания, но ее характер и сопутствующие признаки — ключ к диагнозу.

«Стоит срочно обратиться за медицинской помощью, если головная боль возникла впервые и носит чрезвычайной сильный, несравнимый ни с чем, характер; с каждым днем или неделей становится все сильнее и чаще; меняет место локализации, например, была всегда в области висков и перешла на затылок; возникает или резко усиливается при кашле, чихании, физическом напряжении — может быть признаком повышения внутричерепного давления», — добавила врач.

Фото: [ istockphoto.com/Goodboy Picture Company ]

Также, обязательно нужна консультация врача, если боль сопровождается тревожными симптомами, подчеркнула эксперт.

«Один из симптомов — неврологический дефицит: слабость или онемение в руке/ноге, асимметрия лица, нарушение речи, двоение в глазах. Это признаки возможного инсульта или объемного процесса (опухоль, гематома). Также может быть высокая температура и ригидность затылочных мышц (не получается прижать подбородок к груди) — возможный менингит или энцефалит», — продолжила терапевт.

Врач подчеркнула, что существуют первичные и вторичные головные боли. Первичные не связаны с болезнями и возникают, например, из-за напряжения.

«Вторичные головные боли могут говорить о сосудистых заболеваниях (артериальная гипертензия, последствия инсульта, височный артериит, тромбоз вен мозга), объемных образованиях (опухоль мозга, абсцесс, крупная киста), инфекциях (менингит, энцефалит, общие инфекции — грипп, COVID-19)», — пояснила Тен.

Возможны и такие варианты, как патология шеи (остеохондроз, миофасциальный синдром), прием или отмена лекарств, злоупотребление обезболивающими, а также невралгии (воспаление тройничного нерва и другие, заключила эксперт.

