Певец Дмитрий Маликов признался, что не видит смысла дарить жене цветы

Певец Дмитрий Маликов признался, что для него любовь не измеряется деньгами. Артист считает странным дарить цветы своей жене Елене, когда они все время есть в доме от поклонников. Об этом он заявил журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Дмитрий и Елена Маликовы — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В браке они с 2000 года, а вместе и вовсе более 30 лет.

«У нас такие отношения, что это не меряется деньгами. Любовь — это прекрасное чувство, высочайшее. А есть жизнь, судьба, карма, какие-то вещи, которые не определяются даже этим чувством — это выше. Мы уже прошли момент материального насыщения, наполнения. Конечно, женщинам всегда приятно получать подарки. Но, мне кажется, какие-то цветы… Дарить цветы мне моей жене как-то не то, когда все время цветы [от поклонников]», — признался артист.

При этом певец согласился подумать над предложением журналистов оставлять для супруги маленькие открытки-сюрпризы и пообещал «подкинуть что-нибудь» в следующий раз.