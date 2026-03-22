Певица Анита Цой заявила о необходимости цензуры в музыке

Певица Анита Цой поддержала цензуру в музыкальной индустрии. По ее словам, песни должны быть про любовь, про настроение. Об этом она заявила журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Цой согласна с тем, что песни нужно проверять на мат. При этом певица вспомнила, как однажды услышала брань от знаменитого виолончелиста Мстислава Ростроповича. По ее словам, это было «так замечательно, так красиво». Однако после этого артистка не слышала «утонченную» брань из чужих уст.

«Цензура должна быть: призывов к наркотикам, военным действиям. Музыка должна быть про любовь, про настроение», — считает она.

