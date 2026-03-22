«Сложновато»: певица Анита Цой высказалась о законе о защите русского языка

Фото: [Подмосковье сегодня/Дмитрий Некрасов]

Вывески в России должны быть на русском языке, заявила певица Анита Цой во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио», передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Отвечая на вопросы о законе о защите русского языка, Анита Цой выразила надежду, что у артистов останется возможность использовать английские слова.

«Сложновато, потому что английский язык — это все-таки язык международного общения, очень много слов проникло в наше общение. Очень многие проги, на которых мы и работаем, и живем, и кайфуем, тоже с английскими словами. Плюс в названия песен, внутрь песен тоже проникают английские слова, это особая история, особое настроение. Мне как музыканту сложно, я люблю английский язык, французский, испанский — они звучат нереально круто. Надеюсь, что все-таки есть где-то золотая середина», — отметила она.

При этом певица поддержала русификацию названий брендов.

«Я согласна, что вывески в нашей стране на домах, на магазинах должны быть на русском языке. Мы все-таки живем в нашей стране. В какую бы страну вы не приехали, там всегда вывески на родном языке», — добавила Цой.

