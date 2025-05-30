Пять простых шагов: как легко и быстро бросить курить — действенные советы ко Дню без табака 31 мая

День без табака ежегодно отмечается 31 мая. Праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году с целью привлечения внимания к проблемам, связанным с употреблением табака. Считается, что воздержание от курения в этот день может помочь избавиться от пагубной привычки, но как на самом деле легко и быстро бросить курить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Опасность для здоровья

По словам эксперта, табачный дым содержит 7 тыс. химических веществ, 70 из которых — канцерогены.

«Никотин повреждает ДНК клетки, провоцируя мутации. В 90% случаев такой мутации возникает рак легких, повышается риск возникновения рака гортани, пищевода, мочевого пузыря, поджелудочной железы. Угарный газ снижает доставку кислорода, никотин сужает сосуды. Последствием такого воздействия становятся: инфаркт, который у курильщиков возникает в четыре раза чаще, инсульт, атеросклероз сосудов нижних конечностей и даже ампутации», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Табачная смола разрушает альвеолы легких, что приводит к возникновению хронической обструктивной болезни легких, симптомом которой является постоянная одышка при ходьбе, хронический кашель с мокротой, риск дыхательной недостаточности.

«Также курильщики отличаются и внешне. На лице раньше срока образуются морщины, присутствует желтизна пальцев, землистый цвет лица, все это происходит за счет воздействия никотина на кожу и сосуды, а из-за постоянной гипоксии волосы становятся тонкими и тусклыми», — продолжила Тен.

Кроме того, у курильщиков часто возникает кариес, пародонтит и потеря зубов, не говоря уже о постоянном неприятном запахе во рту.

«У курящих чаще других страдает репродуктивное здоровье. У мужчин на 50% чаще возникает импотенция, а также снижается качество спермы. У женщин может возникать бесплодие, осложнение при беременности, а также раннее наступление менопаузы», — подчеркнула терапевт.

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Пять шагов к жизни без никотина

В первую очередь, по словам врача, необходимо зафиксировать триггеры, то есть записать каждую выкуренную сигарету и то, что послужило причиной курения. Например, стресс, кофе или скука.

«Также следует убрать вокруг себя любые напоминания о сигаретах, избавиться от пепельниц и зажигалок», — добавила терапевт.

Далее — выбрать метод борьбы. Это может быть никотинзаместительная терапия (НЗТ): пластыри, которые действуют 24 часа или жвачки, спреи, применяемые при остром желании закурить.

«Эффективность данного метода достаточно высока и увеличивает шанс бросить курить в два раза. Еще один метод — применение лекарственных препаратов, которые блокируют рецепторы. Но этот метод применяется только после консультации и назначении лечения врачом», — продолжила врач.

Следующий шаг — контроль психозависимости. Например, дыхательная гимнастика, стакан воды или замена ритуала.

«Сделайте пять глубоких вдохов через рот, затем пять медленных выдохов через рот, это поможет отвлечься от тяги закурить. Пейте стакан воды мелкими глотками в течение двух-трех минут — это снижает желание курить, а заодно восстановить ваш водный баланс. Вместо перекура сделайте 10 приседаний или съешьте мандарин, это отвлечет вас от тяги и снимет стресс, а заодно насытит вас витамином С и поможет держать бедра и ноги в тонусе», — посоветовала Тен.

Фото: [ freepik.com ]

Четвертый шаг — использование технологий. Как вариант — приложение-калькулятор сэкономленных денег и восстановления здоровья или телеграм-бот с напоминаниями и советами для желающих бросить. Можно заменить на чат с такими же желающими бросить курить, добавила врач.

«Пятый шаг — поддержка. Для этого есть горячая линия Минздрава, консультации психологов или группы в соцсетях. Уже через 20 минут после отказа от курения нормализуется давление, а пульс приходит в норму. Через 12 часов нормализуется уровень кислорода в крови. Через две недели улучшатся вкусовые и обонятельные ощущения, а одышка снизится на 30%. Через год риск нормализуется состояние сосудов, а через пять лет полностью очистятся легкие», — заключила терапевт.

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