Платите за VPN или сидите без покупок: что готовит бизнесу и гражданам Минцифры

С 15 апреля российские интернет-компании обязаны блокировать пользователей с VPN. Такое поручение участникам рынка дал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании 30 марта. Крайний срок исполнения требований — 15 апреля, передает РБК .

Совещание прошло при участии представителей более 20 крупных компаний, включая «Яндекс», VK, Ozon, Wildberries, «Авито», Сбербанк, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», «Лента», «Вкусвилл», «Газпром-Медиа», 2ГИС, HeadHunter и других. Компании получили методические рекомендации по самостоятельному выявлению VPN-трафика, включая те сервисы, которые Роскомнадзор еще не успел заблокировать. Обнаруженные новые VPN-сервисы платформы должны передавать регулятору для внесения в реестр и последующей блокировки уже у всех участников рынка.

Новые правила касаются маркетплейсов, банковских приложений, онлайн-магазинов, поисковых систем и стриминговых платформ. По сути, борьба с VPN перекладывается на сами площадки и их технические средства, тогда как ранее блокировкой занимались только интернет-провайдеры по требованию Роскомнадзора.

В случае неисполнения требований компаниям грозит исключение из «белых списков» ресурсов, доступных при ограниченном интернете, и лишение IT-аккредитации, которая дает бизнесу налоговые льготы: ставку налога на прибыль 5% вместо 25% и нулевой НДС.

Трехэтапная проверка

Методичка Минцифры предусматривает выявление VPN в три этапа:

1. Первый этап: проверка IP-адреса устройства. Компании должны сопоставлять его с российскими IP-адресами и со списком заблокированных Роскомнадзором диапазонов. 2. Второй этап: проверка через собственное приложение сервиса, если оно установлено на устройстве пользователя. Здесь возникают основные сложности с устройствами Apple — на iOS доступ к системным параметрам существенно ограничен, и приложения не могут определить, используется ли VPN. На Android такие проверки реализуются проще благодаря системным инструментам вроде ConnectivityManager. 3. Третий этап: проверка устройств на других операционных системах (Windows, macOS и т. д.).

Признаками использования VPN могут быть: частая смена страны по IP, совпадение с заблокированными диапазонами или несовпадение геолокации. При этом одного такого признака недостаточно — его нужно подтвердить на втором или третьем этапе.

Когда выявление VPN невозможно или затруднено

В методичке Минцифры признается, что в ряде случаев выявление VPN технически невозможно или крайне затруднено:

· VPN, настроенный на роутере — на самом устройстве пользователя нет никаких следов. · VPN внутри виртуальной машины или контейнера. · Прокси-серверы с «домашними» IP-адресами, которые невозможно отличить от обычного трафика. · Режим split tunneling, когда через VPN проходит только часть трафика. · Сети доставки контента (CDN) и глобальные сервисы, которые могут искажать местоположение устройства без использования VPN. · Постоянное появление новых VPN-сервисов быстрее, чем обновляются базы регулятора.

Для корпоративных VPN, используемых для удаленной работы, планируется сформировать «белый список» исключений.

Контекст: комплекс мер против VPN

Новые требования к интернет-компаниям — лишь часть масштабного наступления на VPN, начавшегося в конце марта. Ранее, с 1 апреля, крупнейшие операторы «большой четверки» отключили возможность пополнения Apple ID с мобильного счета — одного из основных способов оплаты VPN-сервисов. С 1 мая планируется ввести дополнительную плату за зарубежный трафик свыше 15 ГБ в месяц на мобильных сетях.

При этом Минцифры не поддерживает введение прямой административной ответственности за использование VPN. Глава ведомства назвал такой вариант «решением в лоб» и подчеркнул, что обсуждаемые меры направлены прежде всего на ограничение инструментов обхода блокировок, а не на наказание рядовых пользователей.

Таким образом, россиянам с включенным VPN вскоре может стать недоступна покупка товаров, оплата услуг и просмотр контента на многих легальных российских сервисах, включая маркетплейсы и банковские приложения.

