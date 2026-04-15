США блокируют Ормузский пролив: политолог пояснил, почему Китай под ударом, страны Персидского залива теряют доверие

США 13 апреля ввели военно-морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе. Американские ВМС теперь отслеживают и перехватывают все суда, идущие в иранские порты или из них, а также танкеры, заплатившие Тегерану за проход. Шаг жесткий и рискованный — и он стал прямым следствием провала переговоров в Исламабаде, где, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, стороны разошлись по ключевым вопросам: ядерной программе и контролю над самим проливом. Почему США пошли на такую эскалацию? Политолог Артур Демчук в беседе с Общественной Службой Новостей выделяет несколько версий, и все они бьют в одну цель — максимально задушить Иран экономически.

По его словам, Трамп хочет лишить Тегеран доходов от «налога на проход». США будут останавливать всех, кто заплатил Ирану, чтобы ни у кого не было желания поддерживать его деньгами. Но есть и второй слой: блокада отрезает от нефти союзников Ирана — в первую очередь Китай, который может расплачиваться с Тегераном вооружениями. Третье — косвенный удар по странам Персидского залива, которые теперь воспринимаются как ненадежная тихая гавань для инвестиций. А значит, вывод капиталов и открытие офисов лучше переносить в США, где безопасно. Плюс, разумеется, Вашингтон подталкивает мировых потребителей нефти переориентироваться на американскую — у США самая большая добыча в мире.

Политолог добавил, что ирония ситуации в том, что блокада американская накладывается на уже действующую блокаду со стороны самого Ирана. В итоге страдают все, кто зависит от поставок через Персидский залив. И здесь логика Трампа цинична, но последовательна: недовольные страны начнут давить на экономически более слабый Иран, вынуждая его согласиться на условия США. А условия эти жесткие — отказ от ядерной программы или постановка ее под полный международный контроль, прекращение поддержки антиизраильских и антиамериканских сил и полная разблокировка пролива.

Но означает ли это, что Вашингтон готовит смену режима в Тегеране? Пока нет. Демчук подчеркивает: смены власти в текущей повестке нет, хотя от этой идеи США не отказываются принципиально. Ставка сейчас на то, что с обновленным иранским руководством все же удастся договориться. Трамп вовсе не слаб в этой ситуации. У него всегда есть вариант военного удара — вплоть до ядерного, как в Хиросиме и Нагасаки. Но он хочет избежать такого сценария: наземная операция рискованна и ударит по репутации, а бомбардировки уничтожат не только режим, но и простых иранцев, породив еще большую ненависть к Америке.

По его мнению, Трамп играет в долгую. Он уже нанес Ирану огромный экономический ущерб, даже не начав войны. И рассчитывает, что через какое-то время сможет предъявить миру результаты этой блокадной стратегии как успех. Сменит ли это поведение Тегерана — большой вопрос. Но пока Ормузский пролив превратился в арену противостояния двух блокад, и платят за это не только политики, но и глобальные цепочки поставок.

Ранее политолог Мингалев пояснил, почему Трамп играет ва-банк.